В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, который бросался на прохожих с «заточкой»

Патрульные полицейские города Хмельницкий отражая нападение мужчины применили табельное оружие. От полученных ран нападавший на патрульных мужчина скончался.

Об этом сообщает Depo.Хмельницкий, со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции города Романа Мартынюка.

Издание пишет, что мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, из двора домов выбежал еще один мужчина, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо у него было окровавлено. Увидев полицейских, он начал на них бежать.

По свидетельствам очевидцев, этот гражданин нападал на людей во дворе одного из домов по улице Тернопольской. Люди пытались самостоятельно его задержать, но им это не удалось. Тогда они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

"Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на работников полиции. Тогда раздался еще один выстрел, пуля попала в ногу нападавшего. Однако он упал и продолжал двигаться на полицейских. Патрульные попытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие", - привод издание слова Романа Мартынюка.

В результате раненый мужчина скончался в карете медицинской помощи.

Позже стали известны новые подробности о погибшем в Хмельницком злоумышленнике. Как пишет УНН, со ссылкой на собственные источники, мужчина 1970 года рождения, которого застрелили при задержании полицейские, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. А сегодняшним утром ранил не менее трех человек.

В 2010 году злоумышленник уже был привлечен к ответственности за физическое насилие и нападения на людей.

"Как стало известно, мужчина еще около 8 часов утра напал на женщину, которая шла по улице Каменецкая. Острым заточенным предметом, похожим на шило, он нанес ей ранения в область лица. По состоянию на 10 часов утра уже известно о трех пострадавших, которых ранил этот человек. Две женщины и мужчина госпитализированы в больницу. Как утверждают свидетели происшествия, злоумышленник ранил еще двух мужчин, которые пытались его задержать", - пишет УНН.

Сейчас сотрудники полиции и прокуратуры разыскивают раненых граждан в медучреждениях города и устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что по Киевом полицейские во время задержания грабителей устроили перестрелку между собой – погибло пять сотрудников