В полиции рассказали подробности разбойного нападения около Вознесенска: похитили 350 тысяч гривен и документы

В четверг, 29 декабря, в Вознесенский отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 49-летнего жителя города Одесса, водителя частного предприятия о том, что на автодороге «Еланец-Вознесенск», за 4,5 км до города Вознесенска, неизвестные отобрали у него деньги и документы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция объявила план «Перехват» для розыска подозреваемых в разбойном нападении, которые скрылись на зеленой «Audi».

«Как выяснилось, примерно в 14:30 к автомобилю заявителя «Mercedes Atego», который стоял на обочине, подъехал легковой автомобиль «Audi». С транспортного средства вышли четверо мужчин, лица которых были закрыты балаклавами. Незнакомцы, угрожая водителю и его 39-летнему пассажиру предметом, внешне похожим на нож, и применив к заявителю физическое насилие, забрали из салона автомобиля сумку, в которой находились денежные средства предприятия в сумме 350 тысяч гривен и документы: на товар и личные водителя», - говорится в сообщении.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

«Полиция обращается к гражданам, которые могут оказать помощь в установлении личностей нападавших, сообщить в Вознесенский ОП ГУНП по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, 102. Приметы транспортного средства, который был использован злоумышленниками: автомобиль «Audi» универсал зеленого цвета, первые две буквы номерного знака «ВИ», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разыскивали неизвестных, которые обстреляли полицейских охраны и скрылись на сером «Daewoo-Lanos».