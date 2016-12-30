Овидиопольский убийца локализован – ему предлагают сдаться

Фото: Думская В Одесской области правоохранители окружили мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и 2-летнего ребенка, и предлагают ему сдаться.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций облуправления Нацполиции Елена Войтенко, передает УНИАН.

По ее словам, сегодня на рассвете была возобновлена активная фаза спецоперации по задержанию злоумышленника.

- Он локализован на довольно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться, - подчеркнула Войтенко.

В операции участвуют более 500 человек - сотрудников полиции, Нацгвардии, СБУ и других подразделений.

Как отметила Войтенко, вчера правоохранители, заблокировав трассу, не позволили злоумышленнику въехать в Одессу, где тот планировал на угнанном грузовике MAN на большой скорости въехать в место большого скопления людей.

- Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий, - заявила представитель полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемый на территории, где он локализован, может прятаться на базах отдыха и пустых дачах. В полиции не исключают, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.

Напомним, в пгт Овидиополь в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.