Овидиопольский убийца локализован – ему предлагают сдаться

В Одесской области правоохранители окружили мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и 2-летнего ребенка, и предлагают ему сдаться.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций облуправления Нацполиции Елена Войтенко, передает УНИАН.
По ее словам, сегодня на рассвете была возобновлена активная фаза спецоперации по задержанию злоумышленника.
- Он локализован на довольно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться, - подчеркнула Войтенко.
В операции участвуют более 500 человек - сотрудников полиции, Нацгвардии, СБУ и других подразделений.
Как отметила Войтенко, вчера правоохранители, заблокировав трассу, не позволили злоумышленнику въехать в Одессу, где тот планировал на угнанном грузовике MAN на большой скорости въехать в место большого скопления людей.
- Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий, - заявила представитель полиции.
По данным правоохранителей, подозреваемый на территории, где он локализован, может прятаться на базах отдыха и пустых дачах. В полиции не исключают, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.
Напомним, в пгт Овидиополь в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.