Подозреваемый в даче взятки николаевскому прокурору снова не явился в суд

Виталий Булавин В пятницу, 30 декабря, подозреваемый в даче взятки николаевскому прокурору одессит Виталий Булавин в очередной раз не появился в суд на избрание меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья после того, как его выписали с больницы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Виталий Булавин и Михаил Слуцкий были задержаны в кабинете прокурора Владислава Белана при передаче 10 тысяч долларов США и обещали еще 20 тысяч за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.

Судья Галина Подзигун зачитала ответ на запрос с частной клиники «Odrex», согласно информации которого Виталию Булавину была проведена операция. Его транспортировка и участие в судебном заседании не противопоказаны с рекомендацией продолжения стационарного лечения.

При этом адвокат Булавина Денис Пономаренко в ходе судебного заседания сообщил, что его подзащитный был выписан с клиники 29 декабря около 17:00, а около 23:00 снова был госпитализирован в городскую клиническую больницу №10 Одессы с усложнениями болезни почек после операции.

С учетом сложившихся обстоятельств, судья Галин Подзигун постановила продлить перерыв, а также сообщить Булавину о следующем заседании и предупредить об ответственности о неявке в суд. Кроме того, суд направит запрос в больницу с целью узнать состояние здоровья подозреваемого, а также необходимый срок лечения и возможность его участия в судебном процессе.

Напомним, 22 декабря Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений все-таки постановил арестовать «коллегу» Булавина Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен. На следующий день сам Виталий Булавин уже не появился на заседание - его адвокаты сообщили о госпитализации подозреваемого. А херсонец Михаил Слуцкий на следующий день после ареста внес залог в 2,4 миллиона гривен.