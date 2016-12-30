Убийца патрульных полицейских в Днепре признан вменяемым

Экспертиза признала убийцу патрульных в Днепре Александра Пугачева вменяемым.
Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает «112 Украина».
В целом, по словам Черкашина, за время расследования дела об убийстве патрульных в Днепре, было проведено 44 экспертизы.
"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днепре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.
Следствие считает, что вина подозреваемого доказана, ведь ее подтверждают очевидцы, экспертизы, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов погибших патрульных.
Доказано, что ранение подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.
Кроме того, Пугачев подозревается не только в убийстве двух патрульных, но и в покушении на жизнь водителя маршрутки.
"В начале января материалы уголовного производства будут открыты для ознакомления подозреваемому, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.
Напомним, утром 25 сентября в Днепре возле автовокзала водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил патрульного полицейского и ранил его напарницу. Стрелявший скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позднее в больнице скончалась раненная преступником Ольга Макаренко. Позже, после неудачной операции по поимке преступника, подозреваемый в убийстве полицейских сам явился в больницу, где его и задержали с ранением.