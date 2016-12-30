Убийца патрульных полицейских в Днепре признан вменяемым

Экспертиза признала убийцу патрульных в Днепре Александра Пугачева вменяемым.

Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает «112 Украина».

В целом, по словам Черкашина, за время расследования дела об убийстве патрульных в Днепре, было проведено 44 экспертизы.

"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днепре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.

Следствие считает, что вина подозреваемого доказана, ведь ее подтверждают очевидцы, экспертизы, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов погибших патрульных.

Доказано, что ранение подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.

Кроме того, Пугачев подозревается не только в убийстве двух патрульных, но и в покушении на жизнь водителя маршрутки.

"В начале января материалы уголовного производства будут открыты для ознакомления подозреваемому, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.