Патрульные задержали николаевца, который стрелял из пистолета в прохожих

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В Николаеве в ночь на 30 декабря патрульные задержали мужчину, который во вермя конфликта стрелял в своих оппонентов из пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 2:00 ночи патрульные получили сообщение, что на проспекте Центральном происходит драка с участием более 10 человек, на месте происшествия слышны выстрелы.

«На месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка. Они указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении патрульных мужчина начал убегать, но его догнали и задержали», - отмечено в сообщении.

Во время проверки у подозреваемого патрульные нашли пистолет и магазин с патронами. Кроме того, на месте происшествия обнаружили гилизы. Задержанным оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева. 

Вадим Богданов

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