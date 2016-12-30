Уволен председатель правления ПАО «Одесский припортовый завод»

Валерий Горбатко уволен с должности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод".

Об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), пишет "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Валерия Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.

Как отмечает издание, Валерий Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.

Как сообщалось, ОПЗ может быть остановлен с 1 января 2017 года, долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1 миллиард гривен.

Как известно, Кабмин решил остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду

Напомним, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

ЕБРР и МВФ рекомендовали Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно. Основными потенциальными покупателями госпакета акций в ОПЗ называли норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион должен был состоятся в 20-х числах июля, однако конкурс по приватизации ОПЗ провалился - никто не подал заявку.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.