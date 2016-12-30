Полиция задержала овидиопольского убийцу

Правоохранители доложили о завершении масштабной спецоперации по поимке 31-летнего Дмитрия Погорелова, который подозревается в убийстве женщины и ее двухлетней дочери в пгт Овидиополь Одесской области.

Об этом сообщает «Первый городской».

Вооруженные полицейские задержали подозреваемого в районе села Роксоланы Овидиопольского района.

По имеющейся информации, мужчину засекли, когда он шел по дорожке вдоль посадок. Задержание прошло без столкновений.

Начаты первоочередные следственные действия, устанавливаются мотивы преступления.

По информации «Думской», мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: «Я хочу, чтобы Одесса боялась». На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается

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Напомним, в Овидиополе в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.