В Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Минобороны

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В Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Министерства обороны Украины, которую он требовал от подрядчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Нацполиция и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)», - сообщил Матиос.

Taras Leontyan

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