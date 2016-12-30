В Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Минобороны

В Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Министерства обороны Украины, которую он требовал от подрядчика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Нацполиция и военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали "на горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)», - сообщил Матиос.