Жительница Николаева обеспокоилась отсутствием в БСМП вакцин от бешенства - их хватит на семерых человек

Жительница Николаева рассказала о том, что когда ее дочери делали прививку после укуса бездомной собаки, то в БСМП ей сообщили о том, что в городе больше нет вакцины против бешенства. В БСМП заявили, что в наличии есть еще 7 вакцин.

Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Николаева Ирина Ткаченко.

«Опять проблемы с бродячими собаками. Несколько месяцев назад моя дочь участвовала в социологическом опросе по поводу бродячих собак: «О том, что думают жители города поподу бродячих собак». И так случилось, что 28.12.2016 ее на Ингульском мосту в г.Николаеве укусила бродячая собака. Когда обратились в БСМП в травмологический кабинет, то дочке сделали прививку 29.12.2016, но при этом сказали, что вакцины больше нет ни у них, ни в аптеках. Я обратилась в городской здравотдел и хорошо, что там нашлись неравнодушные люди и обещали мне достать необходимую вакцину. Спасибо им. Надеюсь, что для моей дочки все закончиться благополучно», - написала она.

В свою очередь в комментарии «Преступности.НЕТ» главврач БСМП Александр Демьянов сообщил, что на данный момент в больнице есть еще 7 вакцин, которых должно, по его мнению, хватить до конца года.

- В следующем году мы планируем закупить необходимую вакцину против бешенства. Помимо 7 вакцин у нас еще есть несколько в других больницах. В случае, если будет точная уверенность, что укусившая собака болела бешенством, укушенному человеку будет сделана прививка, - добавил Демьянов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что с начала года более 250 жителей Николаева подверглись нападениям бродячих собак