В Николаеве на Пограничной неизвестные обокрали «Daewoo Matiz» и «Opel»

В Заводском районе Николаева злоумышленники обокрали два автомобиля.

Об этом идет речь в сообщении местного отдела полиции.

28 декабря в полицию обратился 37-летний владелец автомобиля «Daewoo Matiz». Мужчина сообщил, что из его транспортного средства, оставленного утром возле дома №96 по улице Пограничной (Чигрина), неизвестный похитил ноутбук. В тот же день аналогичное сообщение поступило от 29-летнего владельца «Opel Astra». Злоумышленники повредили дверной замок в автомобиле, припаркованном возле дома №29В по улице Пограничной, похитили автомобильный насос, продукты питания и одежду.

По фактам случившегося начаты уголовные производства по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Полиция просит граждан, владеющих информацией, полезной для следствия, сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве поймали автовора, укравшего аккумуляторы из пяти автомобилей.