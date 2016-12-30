Жительница Хмельницкой области по ошибке убила другого мужчину вместо своего сожителя

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области 39-летняя женщина по ошибке убила другого мужчину вместо своего сожителя.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Происшествие случилось 30 декабря, около 5:35 часов в квартире на первом этаже. О пожаре в квартире сообщила сама 39-летняя задержанная. Полицейские и пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили в квартире тело 30-летнего мужчины, который погиб в результате пожара. Как оказалось, он гостил у владельца дома. Самому хозяину удалось спастись. С термическими ожогами рук и лица его госпитализировали в городскую больницу №1.

«В ходе проведения следственных действий стало понятно, что причиной пожара является поджог, и устроила его упомянутая сожительница владельца квартиры. Между ними возник конфликт, и женщина решила убить своего сожителя. Пока тот отдыхал, она подожгла квартиру, но в результате пожара погиб их гость, с которым они накануне распивали спиртное», - указано в сообщении.

Сейчас женщина задержана, расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по пункту 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц»).