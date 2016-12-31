«Преступление совершил из мести», - суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Овидиополе

В Одесской области суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает УНИАН.

Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе взят под стражу вечером 30 декабря по ходатайству прокуратуры.

- В Овидиополе районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей, - подчеркнула Верба.

Она отметила, что 30 декабря, благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудники органов полиции Одесской области разоблачили и задержали подозреваемого.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство двух лиц», «Умышленное убийство малолетнего ребенка»), ч. 1 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»), ч. 1 ст. 289 («Незаконное завладение транспортным средством») УК Украины.

- По словам злоумышленника, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу, - сказали в главке.

Напомним, в Овидиополе в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика.

Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины. В Овидиополе объявлен двухдневный траур.