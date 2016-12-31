В Багдаде два террориста-смертника подорвали себя на рынке: десятки погибших и раненных

Два террориста-смертника подорвали себя в районе рынка в центре Багдада в субботу, 31 декабря.

Об этом сообщает AFP.

Взрыв произошел возле магазинов в районе Аль-Синек, сообщил полковник полиции, добавив, что по крайней мере 27 человек были убиты и еще 53 получили ранения.

В районе, где произошел теракт, расположены оптовые рынки и, как правило, улицы переполнены покупателями и фургонами с товарами.

Пока еще никто не взял на себя ответственность за теракт, который стал самым крупным в иракской столице с середины октября, но ранее почти все подобные взрывы совершила джихадстская группировка «Исламское государство».

Багдад был в состоянии повышенной готовности с 17 октября, когда в Ираке началась масштабная военная операция по возврату Мосулу.