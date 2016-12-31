В Бразилии убит посол Греции – полиция обвиняет в организации преступления его жену

В пятницу, 30 декабря, в Рио-де-Жанейро полиция обнаружила в сгоревшей машине тело пропавшего накануне посла Греции Кириакоса Амиридиса – полиция обвиняет его жену.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

Накануне телеканал Globo разместил на своем сайте фотографии сгоревшего белого автомобиля. По данным телеканала у сгоревшей машины те же номерные знаки и характеристики, что и у арендованного послом автомобиля. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол.

Позже в пятницу следователь полиции Рио-де-Жанейро Эварист Понтес Магальяис, который ведет дело, в ходе пресс-конференции заявил, что убийство посла организовала его супруга Франсуаза Амиридис, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тысяч реалов.

Франсуаза Амиридис По его словам, утверждение правоохранительных органов основано на показаниях Эдуарду Морейре ди Меллу. Он приходится племянником предполагаемого любовника жены дипломата, сотрудника военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейре Филью.

- Свидетельство Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 000 реалов за помощь дяде в осуществлении плана, - сказал следователь.

Он добавил, что Морейра Филью признался в любовной связи с женой посла и в убийстве дипломата. Однако, по словам подозреваемого, он действовал в рамках самообороны: узнав о романе, Амиридис якобы набросился на него с кулаками. Эту версию следователи считают неправдоподобной, поскольку 29-летний страж порядка значительно превосходил 59-летнего посла по своим физическим данным.

Что касается самой Франсуазы Амиридис, вопреки распространенной ранее телеканалом Globo информации, она полностью отрицает свою вину. По словам жены посла, она узнала об убийстве только на следующий день, увидев пятна крови на диване в гостиной. Тем не менее, женщина решила не выдавать любовника. Более того, жена посла заявила, что дипломат неоднократно бил ее.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех трех фигурантов дела. Они останутся под стражей еще как минимум 30 дней. Точную причину смерти посла полиции установить не удалось, поскольку его тело было практически уничтожено огнем.

Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.