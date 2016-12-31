Пограничники задержали четверых «сталкеров», направлявшихся в Чернобыльскую зону отчуждения

В пятницу, 30 декабря, военнослужащие отдела «Иванков» Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили и задержали четырех граждан Украины при пересечении заградительного забора тыловой границы зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Правонарушителями оказались жители Харьковской, Волынской и Киевской областей в возрасте от 23 до 30 лет. Они пытались проникнуть в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха», - говорится в сообщении.

Сейчас для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции, где им придется отвечать перед законом за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Напомним, ровно год назад, 30 декабря 2015 года, пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили четверых экстремалов, которые пытались попасть в зону отчуждения, чтобы встретить там Новый год.