В Николаеве полицейские задержали мужчину, убившего ножом своего собутыльника

В пятницу, 30 декабря, в полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 40-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сотрудниками Заводского отдела полиции «по горячим следам» был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении в совершении указанного преступления. Им оказался 32-летний местный житель.

«По словам преступника, за несколько часов до трагедии, он вместе со своими двумя знакомыми – мужчиной и женщиной, пришли в гости к потерпевшему. Во время совместного распития спиртного между присутствующими возникла ссора, в ходе которой гость схватил со стола кухонный нож и ударил им хозяина. Увидев, что натворил, мужчина вызвал скорую, после чего вместе со своими товарищами покинул помещение», - говорится в сообщении.

Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства трагедии. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Орудие преступления изъято.