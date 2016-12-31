На Николаевщине мужчина, «поучая» сожительницу, забил ее кулаками до смерти

В пятницу, 30 декабря, во Врадиевский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 44-летний местный житель с заявлением о совершении преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Как выяснилось, заявитель посетил свой дом, который он сдает в аренду, и увидел 34-летнюю квартирантку, которая лежала на полу и не подавала признаков жизни. Мужчина, пытаясь оказать первую помощь, понял, что женщина умерла, увидел травмы на голове и позвонил в полицию.

Потерпевшая проживала в доме вместе со своим гражданским 41-летним мужем, которого на момент обнаружения тела и приезда правоохранителей не было.

Около получаса полицейские искали «пропавшего» и в конце обнаружили его в заброшенном здании, где он организовал себе убежище.

«По словам злоумышленника, он вместе с потерпевшей в очередной раз употреблял спиртные напитки и в определенный момент между супругами возникла ссора. Человек, который ранее неоднократно «поучал» свою жену кулаками, не изменил своих привычек и в тот раз, поэтому на очередное замечание женщины он ударил ее. Потерпевшая упала на пол, а ее сожитель продолжил употреблять спиртное. Через несколько минут злоумышленника обеспокоило то, что женщина не подает признаков жизни, он начал пытаться привести ее в сознание, но все было бесполезно. Поняв, что жена умерла, мужчина мгновенно собрался и, покинув дом, нашел себе временное пристанище в заброшенном доме», - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате травматического кровоизлияния в результате полученных телесных повреждений.

«Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Злоумышленнику объявлено о подозрении, он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее суд приговорил к 9 годам тюрьмы жителя Кривого Озера, который забил до смерти свою мать.