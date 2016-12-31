Россия включила замглавы Меджлиса в список террористов и экстремистов

Ильми Умеров Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Россия включила в свой список действующих теророристов и экстремистов.

Об этом сообщила его дочь на странице в Facebook.

Из-за этого невозможно оплатить штраф, назначенный за якобы административное нарушение.

Сам же Умеров в эфире канала «112 Украина» заявил, что намерен оспорить внесение его в список экстремистов и террористов РФ.

- Я уже со своим адвокатом проконсультировался, в январе подадим в суд и будем оспаривать это решение. Конечно, мы никаких иллюзий не питаем. Мы ждем активных действий, правильных действий со стороны руководства Украины, чтобы они не забывали никогда о Крыме, чтобы вот такие влиятельные люди, как Виктор Пинчук, не делали заявлений о фактически капитуляции Украины перед мировым сообществом, перед РФ, – сказал он.

Умеров считает, что он попал в этот список за отстаивание своей позиции относительно оккупации Крыма Россией.

- 12 мая было возбуждено уголовное дело за призывы к нарушение территориальной целостности РФ. Идет следствие, и я нахожусь под подпиской о невыезде, в суд материалы еще не передали, решения суда еще нет, а я уже оказался в списках организации, которая называется "Росфинмониторинг". Они опубликовали порядка 7 тысяч фамилий людей, которые в РФ признаны действующими террористами и экстремистами. Не дожидаясь решения суда, они уже включили меня в этот список. Но действий пока никаких нет, – заявил Умеров.

Также он отметил, что в новом году ждет более активных действий от руководства Украины в отношении Крыма.

Скриншот с сайта Росифинмониторинга, раздел "Перечень террористов и экстремистов (действующие)"

Напомним, в мае 2016 года спецслужбы РФ возбудили уголовное дело против Ильми Умерова по статье «Сепаратизм». По мнению оккупантов, он «призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR». Несмотря на состояние здоровья Умерова, испытывающего проблемы с сердцем, оккупанты закрыли его в психиатрическом стационаре.

Оккупанты выпустили Умерова из психбольницы в оккупированном Симферополе 7 сентября.

23 сентября президент Петр Порошенко обратился с просьбой к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель помочь в организации лечения Умерова в немецкой клинике.