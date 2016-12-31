В аннексированном Крыму продлили арест троим «украинским диверсантам»

Ленинский районный суд Севастополя продлил срок содержания под стражей троимм так называемым «украинским диверсантам» до 8 марта 2017 года.

Об этом сообщает «Crimean Human Rights Group» на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о Дмитрии Штыбликове, Алексее Бессарабове и Владимире Дудке, которых оккупационная власть аннексированного Россией Крыма считает «диверсантами» из Украины.

«Ранее Крымская правозащитная группа заявляла, что граждане Украины, задержанные в Крыму в период с августа по ноябрь 2016 года по делу так называемых «украинских диверсантов» (Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний), лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод, а значит, являются политическими заключенными», - говорится в сообщении правозащитной группы.

Напомним, 21 ноября в аннексированном Крыму суд арестовал двоих человек, которых уже окрестили «украинскими диверсантами».