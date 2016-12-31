В Херсоне силовики задержали подозреваемых в поджоге двери квартиры городского головы

В субботу, 31 декабря, в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и УСБУ в Херсонской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в поджоге квартиры Херсонского городского главы Владимира Миколаенко. 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области намеревались повторно совершить содеянное ранее.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, ночью 9 ноября неизвестные лица подожгли дверь квартиры Херсонского городского главы. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили частичное повреждение входной двери, на полу находилась пустая бутылка с жидкостью для розжига. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Тогда ответственность за это, как и избиение заместителя главы Херсонского областного совета, представителя «Радикальной партии» Василия Зеленчука взяла некая сепаратистская организация «Громада Херсона».

«По указанию начальника Главного управления Национальной полиции Артура Мерикова для расследования преступления была создана отдельная специальная группа. Отрабатывались все возможные версии, связанные как со служебной деятельностью потерпевшего, так и личными мотивами», - говорится в сообщении.

В ходе проведения необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в России.

«Как рассказал начальник ГУНП области Артур Мериков, подозреваемые передвигались по Херсону на автомобиле «BMW» с иностранной регистрацией. Со слов одного из задержанных, вчера они закупили жидкость для того, чтобы разжечь огонь и намеревались ночью вновь поджечь квартиру городского головы. Но не смогли открыть кодовый замок на входных дверях в подъезд. Сегодня утром полицейские задержали злоумышленников на междугородном автовокзале при попытке уехать из города. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее СБУ задержала экс-начальника милиции Винницкой области, открыв дело по статье «госизмена».