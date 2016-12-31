Полиция обвинила руководство одного из украинских банков в растрате около 80 миллионов гривен

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен.

«Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъята коллекцию оружия. Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники ликвидируемого банка украли более 500 миллионов гривен.