В Николаеве активист «Дорожного контроля», приехавший на помощь нетрезвому брату, обматерил патрульных

Стоп-кадр видео В пятницу, 30 декабря, в Николаеве активист ОО «Дорожный контроль», пытаясь помочь своему брату избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, постоянно высказывался нецензурной бранью и не реагировал на требования патрульных, из-за чего оказался в наручниках.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Так, около 13:00 на улице Куйбышева за нарушение ПДД Украины патрульные остановили водителя «ВАЗ-2103». Во время проверки документов, оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Но человек наотрез отказался проехать в медицинское учреждение, несмотря на то, что патрульные сообщили ему, что если он не поедет, они все равно составят на него соответствующие админматериалы.

«Через некоторое время на место происшествия прибыл активист «Дорожного контроля», о чем он сразу сообщил всем присутствующим. Кроме того, он оговорился, что водитель, который подозревался в управлении авто в нетрезвом состоянии, его брат. Активист ОО «Дорожный контроль» постоянно высказывался нецензурной бранью. Инспекторы неоднократно просили его прекратить противоправные действия, но он не обращал внимания. В результате они приняли решение, для пресечения правонарушения, задержать его и надели на него наручники. В этот момент он сообщил, что ему стало плохо и правоохранители вызвали на место происшествия скорую. Врач, осмотрев правонарушителя, сообщил, что в госпитализации никакой необходимости нет», - говорится в сообщении.

В дальнейшем на водителя патрульные составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без соответствующих документов. Активиста ОО «Дорожный контроль» инспекторы доставили в отдел полиции и составили на него админматериалы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

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Напомним, ранее николаевские патрульные задержали за рулем пьяную активистку «Дорожного контроля».