Количество жертв в результате стрельбы в Стамбуле возросло: 39 человек убиты, еще 70 получили ранения

В результате террористического акта в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, еще 70 получили ранения.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились от 600 до 800 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. Некоторые посетители после нападения в панике прыгали в пролив Босфор, рядом с которым расположено увеселительное заведение.

В полиции опровергли информацию о том, что нападавший был убит. Его продолжают искать.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что вооруженное нападение в ночном клубе Reina является террористическим актом.