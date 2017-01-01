На Одесчине снова двойное убийство – полиция разыскивает преступников

В первые минуты Нового года правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из домов села Прилиманское Овидиопольского района Одесской области обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

На месте преступления работает оперативный штаб: следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Личности погибших установлены. Это - местные жители. Устанавливаются возможные свидетели преступления и вероятные мотивы жестокого убийства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Напомним, в Овидиополе в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

В итоге он был задержан и помещен под стражу.