В «Борисполе» задержали россиянина, возможно, причастного к терроризму

В аэропорту "Борисполь" был задержан гражданин России, который находился в международном розыске по подозрению в терроризме.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"В субботу в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев", пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске", - говорится в сообщении.

35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по розыску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

"Задержанный передан в установленном порядке подразделениб Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству Украины", - добавили в сообщении.

Больше никаких подробностей о том, кем был объявлен россиянин в розыск и за деяния на какой территории, в сообщении не сказано.