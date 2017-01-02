На Донбассе патрульный разнимал драку и получил удар топором по голове

В воскресенье, 1 января, в селе Ясногорка Донецкой области в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, которого ударили топором.

Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.

В полиции отмечают, что патрульный увидел драку возле местного магазина и решил разборонить мужчин. При этом один из участников драки нанес полицейскому удар топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.

Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, проезжавший по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена.

Патрульный полицейский и другой пострадавший житель Краматорска были доставлены в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму.

Все участники драки были задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции.

На данный момент по факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в центре Николаева полицейский получил два ранения ножом, пытаясь разнять дерущихся.