Николаевские патрульные спасли пенсионерку от изнасилования

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В понедельник, 1 января, патрульные спасли пожилую женщину от изнасилования.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Происшествие произошло в Заводском районе. Сигнал об этом поступил около 21:00.

«В кустах патрульные увидели мужчину, который лежал на пожилой женщине и пытался ее раздеть. Правоохранители задержали подозреваемого, надев на него наручники», – говорится в сообщении.

После задержания на место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, жительница Николаева заявила, что ее изнасиловал таксист.

Taras Leontyan

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