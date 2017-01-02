Николаевские патрульные спасли пенсионерку от изнасилования

В понедельник, 1 января, патрульные спасли пожилую женщину от изнасилования.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Происшествие произошло в Заводском районе. Сигнал об этом поступил около 21:00.
«В кустах патрульные увидели мужчину, который лежал на пожилой женщине и пытался ее раздеть. Правоохранители задержали подозреваемого, надев на него наручники», – говорится в сообщении.
После задержания на место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.
Напомним, жительница Николаева заявила, что ее изнасиловал таксист.