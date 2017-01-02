В гараже в Запорожской области обнаружили 40 килограммов похищенной взрывчатки, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожской области несколько ящиков взрывчатки, похищенной ранее при транспортировке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"27 декабря прошлого года, при перевозке десяти тонн аммонита на одно из предприятий области, где он используется при проведении взрывных работ, злоумышленники похитили сорок килограммов этой опасной взрывчатого вещества", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, взрывчатка была найдена в одном из частных гаражей Васильевского района.

"Правоохранители нашли все сорок килограммов аммонита. Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия для установления и задержания всех причастных лиц", - добавили в спецслужбе.

Аммонит - разновидность промышленных взрывчатых веществ, содержит в себе аммиачную селитру и тронитротолуом. Содержание тротила в амонитовых шашках достигает 50 процентов объема.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ «накрыла» подпольную лабораторию по производству взрывчатки