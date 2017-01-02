Огнестрельные ранения, переломанная нога и повреждения глаза: в кафе на Николаевщине произошла массовая драка

В Южноукраинске в воскресенье, 1 января, массовая драка закончилась для ее участников различными травмами и огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Так, около 04:00 полицейским поступила информация о госпитализации 44-летнего николаевца с переломом ноги, который он получил в ходе драки на летней площадке одного из кафе Южноукраинска по улице Парковой. Кроме того, в помощи медиков нуждалась и 31-летняя супруга мужчины.

«Потерпевшие отдыхали в развлекательном заведении, когда между ними и компанией молодых людей, которые сидели за соседним столиком, начался конфликт. Словесная ссора перешла в драку и, по словам жены потерпевшего, на ее мужа напали незнакомые лица. Женщина, пытаясь защитить своего мужа, также получила телесные повреждения, а когда поняла, что у него перелом ноги, вызвала скорую, а лица, которые устроили драку, быстро скрылись с места происшествия», – говорится сообщении.

В то же время около 08:00 в полицию поступило еще одно сообщение о госпитализации двух братьев с 21-го и 19-ти лет. Жители Доманевского района получили непрониникающие огнестрельные ранения ноги и руки.

«По словам потерпевших, они получили телесные повреждения, находясь на том же летней площадке, и, по аналогии с вышеуказанной ситуацией, неизвестные сначала начали с ними ссору, а затем начали их бить. Во время конфликта заявители получили огнестрельные ранения, и когда нападающие это увидели, мгновенно покинули место происшествия», – отмечают в полиции.

В итоге травмированные, объяснив причину конфликта, впоследствии написали заявление об отсутствии претензий к лицам, нанесли им телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители нашли гильзы, предположительно, из травматического оружия. Изъятое направлено на экспертизу. Сейчас полицией начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, и за признакам и ч.1 ст.125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Также южноукраинские правоохранители разыскивают свидетелей случившегося и просят граждан, знающих полезную информацию о происшествии, сообщить об этом в отдел полиции.

Напомним, патрульные задержали николаевца, который стрелял из пистолета в прохожих.