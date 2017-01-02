В сети появилось видео стрельбы в Стамбуле

В сети появилось видео нападения террориста на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Кадры показывают самые первые моменты нападения – вход террориста в клуб.

Сначала террорист застрелил полицейского и гражданское лицо у входа в клуб, а затем ворвался помещение.

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

Напомним, что ответственность за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь взяло ИГИЛ.