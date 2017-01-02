Полиция Стамбула задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает «Daily Sabah».

В то же время поиски главного подозреваемого продолжаются. Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.

При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское государство».

Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они «поддерживали контакт с боевиками ИГ».

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.