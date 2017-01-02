Полиция опубликовала фото подозреваемого в жестоком двойном убийстве на Одесчине

Полиция Одесской области объявила в розыск мужчину, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь.

Его фото опубликовано на сайте ГУНП Одесской области.

Фото сделано из видео камеры наблюдения, которая зафиксировала подозреваемого вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства. Известно, что мужчина без постоянного места проживания и рода занятий.

Полиция просит граждан сообщать любую информацию о мужчине на фото по телефонам 102 или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).

Напомним, в Овидиополе в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе. В итоге он был задержан и помещен под стражу.