В поезде «Кривой Рог-Москва» пограничники задержали армянина, перевозившего наркотики в батоне

Гражданина Армении, который, следуя поездом в Москву, скрыл среди продуктов питания наркотики, обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Кривой Рог - Москва» на вещи одного из пассажиров среагировала служебная собака. В ходе проверки продуктов питания внутри батона группа обнаружила около 2 граммов наркотического вещества, предварительно марихуаны. Задержанного передали представителям Национальной полиции», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 309 УК («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ вместе с пограничниками обнаружили на судне, прибывшем в Николаев, пакет с наркотиками.