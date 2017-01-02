В Бразилии во время беспорядков в тюрьме погибло около 60-ти человек

Около 60-ти человек погибли во время беспорядков в тюрьме в бразильском городе Манаус.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщает агентство Reuters.

Так, по данным местных правоохранительных органов, число погибших может возрасти, когда власть оценит масштабы тюремного бунта, спровоцированного дракой между представителями двух враждебных банд наркоторговцев.

На видео, опубликованном на сайте манауского издание Em Tempo, можно увидеть десятки тел.

Бунт начался поздно вечером 1 января, но правоохранители смогли взять в тюрьме под контроль только утром 2 января. Сейчас они пересчитывают заключенных, чтобы определить, скольким удалось скрыться. Во время бунта группа заключенных взяла в заложники 12 охранников, а также 74 других заключенных.

Международные правозащитные организации резко критикуют состояние бразильской пенитенциарной системы, где тюрьмы переполнены и часто взрываются беспорядки. Бунт в Манаусе стал одним из самых кровавых за последние годы.