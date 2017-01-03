В Германии задержали беженца, подозреваемого в планировании теракта на Новый год

В Германии полиция задержала сирийского беженца, которого подозревают в подготовке теракта на Новый год. Сам подозреваемый эмигрант уверяет, что хотел инсценировать теракт и «развести» ИГИЛ на деньги.

Об этом сообщает «Der Spiegel».

«Спецподразделения полиции рано утром 31 декабря задержали 38-летнего сирийца в его квартире в Саарбрюккене... подозреваемого в планировании теракта на Новый год», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным полиции, Хасан А. намеревался наехать на толпу людей на патрульном полицейском автомобиле. Сириец общался с помощью мессенджера «Telegram» с вероятным сторонником террористической группировки Исламское государство из Ракки.

По данным издания «Die Zeit», деньги от ИГИЛ, с которой Хасан контактировал в декабре, должны были пойти на приобретение автомобиля, который следовало «декорировать» под полицейский. Теракты якобы планировалось организовать в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Эссене и Дортмунде.

Впрочем, сам задержанный отрицает намерения в совершении теракта. Но признает, что хотел инсценировать его с целью получить от ИГИЛ плату в размере 180 тысяч евро, чтобы отправить их своей семье в Сирию. Следователи склонны поверить ему в этой части, поскольку ни оружия, ни взрывчатых веществ у него в квартире обнаружено не было, так же как и автомобиля.

Отмечается, что сам сириец прибыл в Германию в 2014 году.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.