Николаевские патрульные задержали одессита, стрелявшего из пистолета в прохожих

В Николаеве в понедельник, 2 января, сотрудники патрульной полиции задержали на улице Пограничной 41-летнего жителя Одессы, стрелявшего по прохожим из пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Сигнал о стрельбе по гражданам поступил полицейским около 19:00. Выехав на место происшествия, патрульные увидели в подъезде одного из домов мужчину с пистолетом. При этом мужчина, увидев полицейских, направил пистолет в их сторону.

Патрульные предупредили вооруженного гражданина о последствиях его действий и в очередной раз предложили бросить оружие и сдаться. Когда правоохранители попытались приблизиться к мужчине, он направил пистолет себе в шею и сказал, что убьет себя.

Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин и сообщили, что неизвестный их бывший одноклассник и он позвонил им и попросил о помощи.

«Мужчина позволил, чтобы его знакомые вошли внутрь домовладения, и отошел от двери. В этот момент внутрь забежали патрульные и задержали подозреваемого, надев на него наручники», ­– уточняют в патрульной полиции.

На место происшествия инспекторы вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им подозреваемого.

Напомним, в пригороде Николаева мужчина заподозрил жену в измене и взялся за ружье.