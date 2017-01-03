В Николаеве таксист жестоко избил мужчину, отказавшегося заплатить за проезд

В Корабельном районе Николаева 1 января таксист избил 34-летнего мужчину, который отказался ему заплатить за проезд.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Примерно в 23:00 в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины, которому врачи поставили диагноз – тяжелые травмы внутренних органов.

«Как выяснилось, телесные повреждения пострадавший получил от водителя такси. По словам травмированного, он отказался платить за проезд. Когда мужчина пытался выйти из машины, водитель несколько раз ударил его, забрал мобильный и сказал, что отдаст телефон в обмен на уплату за проезд. Мужчина пришел домой, но его самочувствие ухудшилось, и на карете скорой помощи его доставили в больницу», - отмечается в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на 72 часа. По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 355 Уголовного кодекса Украины («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств»).

Напомним, что ранее в Николаеве пассажир не захотел платить за проезд в такси и разбил в автомобиле камнями два стекла.