НБУ снизил лимит на сумму наличных расчетов с участием физлиц

Национальный банк Украины с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня установлена на уровне 50 тысяч гривен. Такой же лимит будет действовать для расчетов физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с одного текущего счета на другой, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте). Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч гривен. НБУ отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не доставит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневные покупки населения, поскольку будут касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и тому подобное).