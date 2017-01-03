Бывшего главу Гонконга судят за коррупцию при аренде и ремонте квартиры

Экс-глава администрации Гонконга Дональд Цанг 3 января предстал перед судом по обвинению в незаконном использовании денежных средств правительства в период с 2005 по 2015 год.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Сторона обвинения утверждает, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров «Wave Media». В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов. По мнению прокуратуры, компания оплатила ремонт квартиры для Цанга, а тот представил дизайнера к награде.

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. Если Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.