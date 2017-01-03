В Одессе мужчина выстрелил из «травмата» в лоб охраннику, не пустившего его в кафе

В Одессе 2 января около 23:30 в баре «Шкаф» на улице Греческой, 32 молодой человек, которого не пустили внутрь, выпустил пулю в лоб охраннику.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В ГУ Нацполиции Одесчины отмечают, что стрелявший 35-летний одессит ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий.

В патрульной полиции города сообщили, что выехав на место происшествия выяснилось, что стрелявший и еще трое парней, которые были с ним, уже скрылись. Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь. Вскоре подозреваемые были задержаны патрульными на улице Садовой.

Нападавший после задержания был доставлен в Приморский отдел полиции, а пострадавший охранник госпитализирован. С места происшествия изъята гильза. На данный момент ведется досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве задержали одессита, который стрелял по прохожим и угрожал покончить с собой.