Полиция Стамбула установила личность террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе

Установлена личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе «Reina».

Об этом сообщает телеканал «TRT World»

Им оказался 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). В эфире телеканала продемонстрирован его загранпаспорт.

В паспорте указана дата рождения подозреваемого — 2 августа 1988 года. Документ ему выдали ранее в октябре.

Исполнитель теракта находится на свободе. Спецоперация, которая прошла в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, не принесла результатов.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.