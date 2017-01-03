Хто вбив Топія Володимира Петровича?

Топій Володимир Петрович народився 26 квітня 1955 року в селі Судова Вишня на Львівщині, там же і проживав до Революції. Любив техніку, був водієм, працював на львівському «Електроні», пізніше в аграрному технікумі. Виховував онучку і онука, якого вчив любити техніку.

Володимир Петрович був у Києві з 24 грудня 2013 року в 12-й сотні Самооборони. Хвилювався, що хоч на Майдані багато людей, але однаково замало, тому говорив усім, кого зустрічав у селі, чому вони не в Києві. Перед останньою поїздкою сказав сусідові Іванові, що коли з ним щось станеться, то слід поховати у Судовій Вишні Мостиського району, біля могили матері.

Перебував на Майдані зі ще одним загиблим героєм – рудківчанином Володимиром Жеребним. Володя Жеребний народився і тривалий час жив у тій же багатоповерхівці, що і Володимир Топій. Разом їздили на Майдан в Києві і на барикадах стояли поруч.

Тієї ночі, коли горів Будинок профспілок, згадує дружина Леся, Володимир був там. Останні хвилини його життя дружина чула, бо Володимир Петрович увімкнув телефон. Сказав, що він на другому поверсі профспілок, що вдалося погасити там вогонь, аби не згоріли поранені. А потім у слухавці почувся якийсь стукіт, біганина і чужі слова, мабуть, адресовані Володимиру: «Дєд, пошли…». Тоді дзвінок обірвався.

Син Руслан шукав батька в лікарнях і моргах. Йому показували обгорілі тіла, які неможливо було упізнати. Нарешті йому показали обгорілий труп, єдине, що вціліло на плечах – кілька шматків одягу.

Хто живцем спалив Топія Володимира Петровича?

Чому справа про підпал Будинку профспілок в Одесі ретельно розслідується, а справа про підпал Будинку профспілок в Києві не розслідується взагалі?

Хто підпалив? Хто спалив? Хто не дав винести поранених майданівців з пожежі? Скільки поранених майданівців і хто саме згорів живцем в київському Будинку профспілок?

Хто за це покараний? Ганьба ГПУ!