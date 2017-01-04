В Харькове мужчина с топором взял в заложники родителей

Патрульные полицейские Харькова в полночь 2 января задержали мужчину с кухонным топором, взявшего заложники своих родителей.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Харькова в Facebook.

Так, получили сообщение, что в одной из квартир слышны крики о помощи, угрозы и громкий шум. На месте происшествия полицейским удалось выяснить, что пожилых супругов держит в заложниках собственный сын, которому 30 лет. Вероятно он находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

«Один из инспекторов патрульной полиции по газовой трубе добрался до балкона квартиры на втором этаже и отвлек злоумышленника, вооруженного кухонного топором», – говорится сообщении.

В это время родители мужчины смогли открыть входную дверь полицейским, которые и задержали их агрессивного сына.

Напомним, на Донбассе патрульный разнимал драку и получил удар топором по голове.