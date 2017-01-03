Хто вбив Шаповала Сергія Борисовича?

Загинув 18 лютого 2014 року на вулиці Грушевського біля Будинку офіцерів внаслідок двох вогнепальних поранень в живіт та серце. Саме в той день, коли мирна хода протестувальників під Верховну Раду закінчилася жорстокою бійнею, а вулицями Києва розтеклися ріки крові.

Шаповал Сергій Борисович мешкав у Києві на Солом’янці та Оболоні. Закінчив середню загальноосвітню школу № 90 по вулиці Лаврській № 2, що на Печерську. Проходив строкову службу в Радянській армії, служив у Нахічевані та в Нагірному Карабасі, був розвідником. Працював охоронцем у компанії «Золоті ворота».

Був дуже доброю та щирою людиною, жалів безпритульних котів та собак, якраз перед загибеллю приніс додому двох бродячих котів, сам за ними наглядав.

Любив національне мистецтво, музику, грав на народних інструментах.

Дуже любив Україну, її культуру та історію, був патріотом, вболівав за долю держави, підтримував боротьбу за свободу, мав активну громадянську позицію, не міг миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю, був готовий віддати заради рідної землі найцінніше – своє життя, і віддав.

Відразу після побиття 30 листопада 2013 року «Беркутом» мирних активістів звільнився з роботи та приїхав на Майдан Незалежності в Києві. Став активним учасником Революції Гідності . Записався до 21-ї сотні Самооборони Майдану.

Боротися за краще майбутнє Сергій вийшов разом із дружиною. Поки чоловік стояв на барикадах, його кохана Ольга рятувала людські життя. Під час Майдану вона працювала волонтером медичної служби. Для Сергія і Ольги – це був другий шлюб. Разом вони прожили сім щасливих років і хотіли разом жити ще довгі-довгі щасливі роки, крокувати пліч-о-пліч по життю, та не судилося.

Хто влаштував бійню 18 лютого 2014 року коли мирна хода протестувальників підішла під Верховну Раду?

Хто пустив кров Майдану? Хто покараний?