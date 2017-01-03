Представители «Дорожного контроля Николаев» устроили провокацию, заблокировав машину патрульных

В Николаеве на улице Нагорной 2 января несколько представителей организации «Дорожный контроль Николаев» (ДКН) заблокировали автомобиль патрульных и спровоцировали конфликт.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на «YouTube»-канале «Дорожного контроля Николаев».

По мнению представителей ДКН, на автомобиле патрульных было якобы разбито лобовое стекло, поэтому они не давали проехать полицейским. Машину патрульных заблокировали автомобилем, также пешие «активисты» не давали полицейским отъехать в сторону. При этом на видео не показано, где именно на полицейской машине «разбито стекло». Патрульные предупредили представителей «Дорожного контроля Николаев», что те препятствуют исполнению служебных обязанностей.

В итоге патрульные задержали одного из участников ДКН, который пытался заблокировать проезд, а потом стал кричать, что якобы ему «наехали на ногу». Представители «Дорожного контроля Николаев» стали окружать патрульных, те потребовали от «активистов» отойти от служебной машины и достали дубинки. В итоге патрульным пришлось нанести несколько ударов дубинками, чтобы отогнать своих оппонентов от машины.

Кроме того, участники ДКН давили на то, что они якобы журналисты. При этом один из них наступал на патрульную и говорил, что якобы его бьют. Также представители «Дорожного контроля Николаев» подставлялись под патрульную машину, пытаясь спровоцировать наезд и обзывали патрульных "наркоманами".

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Николаева Романа Шкуренко, инцидент произошел в Ингульском районе возле дома №63А по улице Нагорная. Около 10 представителей организации «Дорожный контроль» остановили полицейских, которые патрулировали район, так как на лобовом стекле их машины заметили трещину. После этого представители организации, по словам Шкуренко, принялись провоцировать патрульных.

- На данный момент информация об этом случае передана в прокуратуру. Рассматривается возможность открытия уголовного производства по статье 343 Уголовного Кодекса Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа»), - сообщил Шкуренко.

Также по его словам, непосредственно на месте происшествия патрульные составили протокол на одного из представителей «Дорожного контроля» по факту нарушения статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции»). При этом был задокументирован и момент ДТП, которое со слов одного из фигурантов конфликта, произошло из-за наезда на него патрульной машины. На место ДТП была вызвана следственно-оперативная группа.

- Там все это время находилось два экипажа патрульных, которые патрулируют Ингульский район. Поэтому нам на другие вызовы пришлось перебрасывать экипажи из других районов, - добавил Шкуренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве активист «Дорожного контроля» приехал на выручку своему нетрезвому брату и обматерил патрульных.