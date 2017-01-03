В Донецкой области задержали военного, который застрелил своего сослуживца

В Донецкой области полиция задержала 43-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который подозревается в убийстве своего сослуживца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 2 января ночью в результате бытового конфликта между военнослужащими и гражданскими в селе Донское военный из Херсона случайно получил смертельное огнестрельное ранение. Также получил ранение и был госпитализирован местный житель.

В тот же день полицейские совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия. По подозрению в преступлении задержали военнослужащего той же воинской части. У него изъяли орудие преступления – огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу.

Задержанный военный из Запорожья помещен в изолятор временного содержания. Уголовное производство предварительно открыто по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.