Соврал в показаниях и стрелял из зарегистрированного «Глока-19»: врач и прокурор прокомментировали выстрел Пашинского

Врач, оперировавший Вячеслава Химикуса, которого ранил из пистолета народный депутат Сергей Пашинский, на допросе подтвердил, что на месте перелома у пострадавшего обломки кости смещены вниз от таза.

Об этом сообщает «Обозреватель», со ссылкой на собственный источник.

Он также отметил, что этот факт подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.

При этом "Обозреватель" также опубликовал рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса и снять пулевые отверстия на его штанах. Учитывая положения входного и выходного отверстий от пули, можно предположить, что пуля «шла» сверху вниз.

Вместе с тем, как пишет «Укринформ», прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что инцидент с депутатом Сергеем Пашинским пока имеет предварительную квалификацию.

"Инцидент с депутатом Сергеем Пашинским пока что имеет предварительную квалификацию", - сказал Чибисов.

По его словам, прокуратура назначила ряд экспертиз относительно этого инцидента. Он также сообщил, что народный депутат использовал огнестрельное оружие "Глок-19" с патронами 9 мм. Прокурор уточнил, что Пашинский имел разрешение на ношение оружия.

"На оружие было разрешение, соответственно, оно изъято, изъято само оружие и патроны. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и для подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил Чибисов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что около Киева нардеп Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове.

Также ранее сообщалось, что подстреленный нардепом Пашинским мужчина рассказал свою версию происшествия. По его словам, народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский направил на него пистолет без предупреждения, после чего тот ударил его бутылкой.