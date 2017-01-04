Трое жителей Николаевщины из-за интернет-мошенников потеряли 53,5 тысячи гривен

Трое жителей Николаевщины стали жертвами интернет-мошенников, потеряв в сумме 53,5 тысячи гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 38-летний житель Баштанского района разместил в интернете объявление о продаже запчастей к автомобилю. Вскоре нашелся желающий приобрести товар: договорившись с «покупателем» по телефону, мужчина назвал ему реквизиты своей банковской карты. А через несколько часов житель Баштанского района получил уведомление о снятии с его счета 8,5 тысяч гривен.

В полицию Витовского района обратился 55-летний мужчина, который заказал через интернет-сайт трактор и, договорившись с продавцом по телефону, перевел ему 27 тысяч гривен. Когда же покупатель решил еще раз связаться с продавцом, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь уже была потеряна. Аналогичный случай произошел с 32-летним жителем Корабельного района Николаева. Запланировав приобрести через интернет автомобиль, мужчина потерял 18 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что «банковские» мошенники выманили у пятерых жителей Николаевщины почти 40 тысяч гривен.