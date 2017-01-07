Апелляционный суд отпустил главного фигуранта дела «николаевских ветеринаров» под домашний арест

Олег Калнаус Апелляционный суд Николаевской области 3 января отпустил под домашний арест начальника главного управления ветеринарной медицины в Николаевской области Олега Калнауса, который является главным фигурантом дела «николаевских ветеринаров».

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.

20 декабря Центральный районный суд избрал Олегу Калнаусу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой в пять миллионов гривен. На момент оглашения постановления подозреваемого уже увезла «скорая помощь», поэтому выполнить решение суда сразу не удалось. Калнаус был госпитализирован и находился под круглосуточной охраной конвоя. Затем его выписали из больницы и поместили в СИЗО.

Напомним ранее сообщалось, после разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.